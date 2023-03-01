Дмитрий Азаров осмотрел производство автокомплектующих в Сызрани

На предприятии трудятся более 500 работников. Фото: Андрей Савельев

Сегодня, 1 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров осмотрел производственную базу «Криста» в Сызрани. Там находятся предприятия автомобильной промышленности, которые поставляют комплектующие для АВТОВАЗ.

В период кризиса заводу удалось сохранить рабочие места и коллектив. Сейчас на предприятии трудятся более 500 работников. На площадке в Сызрани производятся каркасы сидений, используется высокотехнологичное оборудование. Готовые комплекты сидений собираются в Тольятти.

Сейчас предприятие производит 270 тысяч комплектов сидений, но планируется выйти на производственную мощность 450 тысяч комплектов. Также глава региона осмотрел площадки ООО «СЭД», которое производит изделия экстерьера, интерьера и подкапотного пространства. Компания заместила все компоненты, которые были поставлены из недружественных стран.

На производстве используется уникальная технология покрытия изделий из АБС-пластика. В настоящий момент предприятие единственное в России обладает такой технологией. Дмитрий Азаров рекомендовал руководство заводов наладить процесс подготовки молодых специалистов.

— На этой производственной площадке в Сызрани сформировался кластер производства автокомпонентов с уникальными для нашей страны технологиями. АВТОВАЗ готов производить 500 тысяч автомобилей. И я был рад убедиться, что предприятия, производящие автокомпоненты в Самарской области, также готовы к масштабным задачам, — подытожил губернатор.

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