Стало известно, когда вновь откроется для посещения Ботанический сад в Самаре

Ботсад заработает весной при наступлении благоприятной погоды / Фото: t.me/samarauniversity

Стало известно, когда в Самаре вновь заработает Ботанический сад. Он распахнет свои двери для посетителей весной. Об это сообщили в СНИУ имени академика С.П. Королева.

Ботанический сад закрыли на зимние каникулы 1 декабря 2022 года. В течение трех месяцев посетителей туда не пускали. Разве что можно было попасть в оранжерею, но только по предварительной записи. Уже скоро самарцы вновь смогут прогуляться по дорожкам Ботсада и насладиться красотой уникальных растений.

— Ботанический сад распахнет свои двери для посетителей весной, когда установится благоприятный температурный режим, — говорится в сообщении вуза.

Напомним, до начала зимы действовало следующее расписание посещения Ботсада: в будни — с 10:00 до 17:00 (среда — санитарный день), в выходные — с 10:00 до 16:00. Вход и выход — на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля.

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