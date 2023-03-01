Самару накроет сильная магнитная буря 5 марта 2023 года

Магнитная буря накроет город в начале марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь ожидается сильная магнитная буря. Она накроет областную столицу 5 марта 2023 года.

По информации специалистов my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день метеочувствительным горожанам следует больше времени проводить на свежем воздухе и не перенапрягаться. В данный период возможно ухудшение самочувствия, головная боль, слабость. Также может снизиться внимание и работоспособность. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

Напомним, синоптики рассказали, каким может быть март 2023 года. Первые дни месяца обещают снег и морозы.

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