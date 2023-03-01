Самарцам рассказали, какая погода будет 4 и 5 марта 2023 года

В областной столице вновь пройдет ледяной дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какая погода будет в выходные дни. 4 и 5 марта 2023 года ожидается небольшой снег с дождем и понижение температуры.

По информации специалистов «Яндекс Погода», утром в субботу, 4 марта, ожидается небольшой дождь со снегом, который продолжится до самого вечера. Температура воздуха упадет до -2 градусов, а скорость ветра – 3 метра в секунду. В воскресенье, 5 марта, в областной столице будет пасмурно, утром пойдет снег. Вечером температура воздуха опуститься до -5 градусов.

Напомним, на город вновь надвигается сильная магнитная буря. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

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