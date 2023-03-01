Самарцы пожаловались на двухметровую кучу грязи на улице Стара-Загора

Горожане показали, как выглядит двор после уборки. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители показали, что происходит во дворах после уборки. На улице Стара-Загора образовалась двухметровая куча грязи.

- Трактор почистил дорогу, кучу из грязи оставили, - пишут пользователи в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, участок сфотографировали днем 1 марта 2023 года. О причинах складирования и датах вывоза снега пока неизвестно. Также автор поста отметил, что наблюдать за такой картиной приходится и из окон домов. Напомним, горожане показали, как выглядят дороги после схода снега.

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