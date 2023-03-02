Дефицит бюджета Самарской области вырос в два раза после принятых поправок

В расходной части предлагается учесть остатки средств областного бюджета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 28 февраля, на заседании самарской Губернской думы обсуждались поправки в областной бюджет на 2023. С учетом принятых изменений дефицит бюджета увеличился примерно в два раза.

— Доходы областного бюджета на 2023 год составят 244 миллиарда 609 миллионов рублей, а расходы выросли до 295 миллиардов 516 миллионов рублей, — сообщили в Губдуме.

Исходя из этого дефицит бюджета будет примерно 50,9 млрд рублей вместо 25 млрд, которые были ранее. До поправок доходы бюджета были приняты в размере 242,7 млрд рублей, а расходы в размере 267,8 млрд рублей.

Законопроектом предлагается учесть в доходной части дополнительные безвозмездные поступления в 2023 году в сумме 1 млрд 566 млн рублей. Речь о поступлениях из федерального бюджета, от госкорпорации развития ВЭБ.РФ, фонда содействия реформированию ЖКХ и др.

В 2023 году безвозмездные поступления в первую очередь направят на финансирование дорожной деятельности и реализацию инвестпроектов на территории особой экономической зоны Тольятти.

В расходной части предлагается учесть остатки средств областного бюджета в сумме 25,8 млрд рублей и направить их на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, детским питанием, на улучшение жилищных условий и др.

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