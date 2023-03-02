Сызранскому депутату Сергею Иванову приостановят членство в партии «Единая Россия»

Депутат попал в поле зрения правоохранителей после организации реконструкции Курской битвы с бутафорскими танками / Фото: Единая Россия

В Самарской области приостановят членство в партии «Единая Россия», депутата думы Сызрани Сергея Иванова. Это связано с возбуждением уголовного дела о мошенничестве. Поводом этому стала реконструкция Курской битвы с бутафорскими танками в спортзале за 2,2 млн рублей.

- Принято решение о приостановке членства в партии Сергея Иванова на период разбирательства по уголовному делу о мошенничестве при использовании денежных средств Президентского фонда культурных инициатив, - сообщили в пресс-службе реготделения «ЕР».

Напомним, деньги были выделены общественной организации «Сплочение» на организацию историко-патриотического фестиваля для детей и подростков «Помню и горжусь!». В рамках него решили провести реконструкцию Курской битвы. Планировалось масштабное и зрелищное действо со спецэффектами. На деле все оказалось совсем не так. Мероприятие перенесли с открытой площадки в спортзал сызранского филиала СамГТУ. Там зрителям представили шоу с бутафорскими танками, где звуки выстрелов имитировали сами участники «битвы» - молодые люди просто стучали по макетам.

Общественники возмутились такому расходованию средств и написали заявление в прокуратуру на руководителя «Сплочения» Сергея Иванова. Накануне стало известно о возбуждении следователями уголовного дела.

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