Чиновники не смогли взыскать 193,6 млн рублей с проектировщика станции метро в Самаре

Представители управления капитального строительства требовали взыскать деньги с компании "ВТС-Проект" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное управление капитального строительства проиграло суд подрядчику, который занимался проектированием станции метро «Самарская». Чиновники хотели взыскать с компании 193,6 млн рублей, но суд отказался удовлетворять их требование. Информация об этом размещена на сайте арбитража.

Напомним, контракт на проектирование новой станции метро был заключен с ООО «Волгатрансстрой-Проект». Фирма разработала необходимую документацию, но через некоторое время власти региона отказались от строительства «Самарской». Причиной стало слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями.

Чиновники решили вернуть уплаченные по контракту деньги. Они обратились в арбитражный суд и потребовали взыскать с подрядчика 193,6 млн рублей. Заседание состоялось 28 февраля 2023 года. Служители Фемиды отказались удовлетворять иск управления капитального строительства. Однако ведомство еще может обжаловать это решение — в течение месяца обратиться в одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал