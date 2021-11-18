Власти Самары отказались от планов по строительству станции метро «Самарская»

Станцию "Самарскую" строить не будут

В Самаре чиновники пришли к решению отказаться от строительства станции метро «Самарская», которую планировали построить между улицами Маяковского и Ярмарочной. Как сообщает 63.ру со ссылкой на министра строительства Николай Плаксина, причиной стало маленькое расстояние между двумя запланированными станциями.

Такое решение было принято в связи с тем, что рядом с «Самарской» также планируется построить еще одну станцию – «Театральную» на пересечении Красноармейской и Галактионовской. Так как они находятся в непосредственной близости друг от друга, то было принято решение оставить только одну станцию.

Напомним, ранее сообщалось, что на строительство метро в Самаре был одобрен инфраструктурный кредит на сумму 10,4 миллиардов рублей. Чиновники пришли к выводу, что целесообразнее реализовать проект станции «Театральная», которую должны ввести в эксплуатацию уде в 2024 году.