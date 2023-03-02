Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 11:53

В Самаре перекрыли проезд по улице Ерошевского 1 марта 2023 года

Причина – замена канализационной линии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Завершить работы должны через две недели. Фото: ООО "РКС-Самара"

Завершить работы должны через две недели. Фото: ООО "РКС-Самара"

В среду, 1 марта 2023 года, в Самаре перекрыли проезд транспорта по улице Ерошевского. Движение ограничено в районе дома №3. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

– Специалисты приступили к замене уличной канализационной линии диаметром 300 мм. Часть работ будет проведена бестраншейным способом, что существенно сэкономит время и минимизирует неудобства для жителей, – пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Отмечается, что старая труба была уложена еще в 1962 году и уже не годится к использованию. В ближайшее время специалисты заменят участок длиной 35 метров и построят два новых колодца. Завершить работы планируется через две недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.