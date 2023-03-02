В ГИБДД назвали самые опасные участки дорог в Самаре

В 2022 году в Самаре выявили 34 места концентрации ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны наиболее аварийно опасные дороги Самары. Участки, где часто происходят ДТП, назвал начальник отделения организации дорожного движения городского ОГИБДД Александр Чугунов.

По словам полицейского, особую осторожность водителям и пешеходам нужно проявлять в районе дома № 46 по улице Фадеева. Там уже трижды сбивали людей, пишет 63.ру. Нередко ДТП происходят и на пересечении улиц Авроры и Дыбенко. Еще один опасный участок — перекресток улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Также много аварий полицейские фиксируют на пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, около ТРК «Вива Лэнд».

Кроме того, долгое время страшным очагом ДТП была дорога у рынка «Норд». Ранее в этом месте часто сбивали пешеходов (в основном пожилых людей), которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. Теперь участок обезопасили — установили пешеходные ограждения и перенесли остановку общественного транспорта.

Александр Чугунов отметил, что всего в 2022 году в Самаре зафиксировали 34 места концентрации ДТП и еще 84 потенциально опасные точки. Все их необходимо обезопасить.

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