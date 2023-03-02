Самарцы пожаловались на «каток» у жилого дома на улице Береговой

Горожане показали каток у дома. Фото: "Самара Город"

В Самаре местные жители рассказали, как выглядит территория у жилого дома на улице Береговой. Специалисты убрали не весь участок.

Горожане продолжают показывать последствия уборки в областной столице. Рядом с жилым домом на улице Береговой работники служб оставили снег и не обработали дорогу реагентами.

- Много людей падали, - пишут пользователи в социальных сетях.

Напомним, самарцы пожаловались на двухметровую кучу грязи на улице Стара-Загора. Ее оставили после уборки территории в начале марта 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.