Строительство поликлиники в Куйбышевском районе Самары завершится в 2023 году

Врачебная помощь будет оказываться жителям по разным направлениям. Фото: ГКУ «УКС» Самарской области

В микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары продолжается строительство шестиэтажной поликлиники площадью 13 тысяч кв. м. Завершить его планируется уже в этом году.

— Сейчас ведутся отделочные работы, уже уложена плитка, установлены двери, смонтированы лифты, завершен монтаж систем отопления и электроснабжения, — сообщили в минстрое Самарской области со ссылкой на представителя подрядной организации.

Напомним, поликлиника возводится на пересечении улиц Осетинской и Виталия Талабаева. Она рассчитана на 700 посещений в смену. В состав учреждения войдут помещения инфекционного приема с отдельными входами.

Врачебная помощь будет оказываться жителям по разным направлениям. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены безбарьерные зоны и лифт. Поликлиника возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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