Суд в Самаре начал рассматривать дело о фальсификации расчетов потока транспорта на Климовском мосту

Дело Олеси Гладковой будет рассматривать судья Иван Бедняков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинский районный суд Самары поступило дело об афере при расчетах потока транспорта для Климовского моста. Обвиняемой по нему проходит бывший директор одной из подрядных организаций Олеся Гладкова. Рассматривать дело будет судья Иван Бедняков.

По версии следствия, ранее с фирмой Олеси Гладковой — ООО «ИнфраКАП» — был заключен контракт на выполнение научно-исследовательских работ при подготовке к строительству нового моста через Волгу. Однако компания не провела их. Как считают правоохранители, глава подрядной организации внесла ложные сведения в отчет и подписала его. В результате фирма обманом получила плату по контракту. Ущерб, причиненный региональному Минтрансу, составил 10 млн рублей.

Теперь Олесю Гладкову ждет суд. Если вина женщины будет доказана, то ей может грозить серьезное наказание — до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

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