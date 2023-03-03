В Самаре простились с погибшим в ходе СВО экс-депутатом Денисом Штейном

Проститься с Денисом Штейном пришли родные и друзья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 3 марта 2023 года, в Самаре проводили в последний путь экс-депутата Дениса Штейна. Он принимал участие в специальной операции. Погиб примерно в середине февраля.

Прощание с Денисом Штейном прошло в ритуальном зале на улице Дзержинского. Проводить его в последний путь пришли друзья, родные, близкие.

Напомним, о смерти Дениса Штейна сообщил в своем телеграм-канале блогер Дмитрий Котуков. По его словам, бывший депутат погиб в бою в ходе проведения СВО. Ранее самарец входил в состав совета депутатов Советского района областной столицы.

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