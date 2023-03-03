Самарцы пожаловались на «горный ручей», заливающий проезжую часть на улице Промышленности

Ручей течет прямо к проезжей части. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают делиться последствиями непогоды в социальных сетях. Из-за оттепели «горный ручей» затопил проезжую части на улице Промышленности.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео на своей официальной странице. Судя по предоставленным кадрам, автомобилям приходится «выплывать» из затопленного участка. Вода стекает на дорогу и никуда не уходит. О причинах затопления и сроках устранения «ручья» пока неизвестно.

Напомним, местные жители также пожаловались на огромную кучу снега, оставленную после уборки на улице Стара-Загора и на «каток» возле жилых домов. Горожане не могут добраться до квартиры, не поскользнувшись.

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