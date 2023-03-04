В Самарской области ожидается усиление ветра 5 марта 2023 года

В губернии усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей об изменении погодных условий. В начале марта ожидается усиление ветра.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности. В воскресенье, 5 марта 2023 года, порывы юго-западного ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Ранее синоптики рассказали жителям губернии в предстоящие выходные ожидается очередной североатлантический циклон. На дорогах образуется гололедица.

Напомним, специалисты также рассказали, какая погода будет в первые выходные марта. В субботу температура воздуха упадет до -2 градусов, а скорость ветра достигнет 3 метра в секунду.

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