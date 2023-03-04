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НовостиОбщество4 марта 2023 16:15

В Самарской области перекрыли дорогу к Оренбургу до 5 марта

Ограничения коснутся грузового и маршрутного транспорта
Алена ПРОВКИНА
Дорогу перекрыли до утра 5 марта.

Дорогу перекрыли до утра 5 марта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области перекрыли дорогу к Оренбургу из-за погодных условий. Ограничения коснутся только грузового и маршрутного транспорта.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», из-за метели и ограниченной видимости вечером в субботу, 4 марта, ограничили движение для грузовых и маршрутных транспортных средства на подъезде к Оренбургу с 95-го по 132-й километр. Также движение перекрыто на старом направлении трассы. Специалисты предполагают, что ограничение продлится до 8 утра воскресенья, 5 марта 2023 года.

Водителям следует заранее продумывать свой маршрут. Напомним, в регионе объявили желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды.

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