В Самарской области движение по автодороге М-5 «Урал» восстановлено 6 марта

Движение она дорогах восстановили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в первые выходные марта вновь бушевала непогода. В субботу и воскресенье на автодорогах вводили ограничение для транспорта из-за сильной метели.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», на определенном участке автодороги М-5 «Урал» вводили ограничения в Самарской и Ульяновской областях. К счастью, с установлением нормальной погоды движение для грузового и маршрутного транспорта восстановлено с 00:00 6 марта 2023 года.

Напомним, в выходные дни в регионе был объявлен желтый уровень опасности. Специалисты рассказали самарцам, когда в губернию придет настоящая весна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.