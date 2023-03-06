В Самарской области движение по автодороге М-5 «Урал» восстановлено 6 марта

Движение она дорогах восстановили
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в первые выходные марта вновь бушевала непогода. В субботу и воскресенье на автодорогах вводили ограничение для транспорта из-за сильной метели.
По информации ФКУ «Поволжуправтодор», на определенном участке автодороги М-5 «Урал» вводили ограничения в Самарской и Ульяновской областях. К счастью, с установлением нормальной погоды движение для грузового и маршрутного транспорта восстановлено с 00:00 6 марта 2023 года.
Напомним, в выходные дни в регионе был объявлен желтый уровень опасности. Специалисты рассказали самарцам, когда в губернию придет настоящая весна.
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