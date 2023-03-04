Самарцам рассказали, когда в город придет настоящая весна

Совсем скоро весна придет в регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области в начале марта местных жителей часто предупреждали об изменениях в погоде. Специалисты рассказали, когда в город придется настоящая весна.

Зима еще не спешит сдаваться, но уже на следующей неделе синоптики обещают потепление. В первые выходные марта в регионе объявили желтый уровень опасности из-за усиления ветра и снега. На следующей неделе, по данным gismeteo, температура воздуха повысится до +7 градусов. В понедельник, 6 марта, столбик термометра днем окажется на 0 градусов, а после с каждым днем температура будет увеличиваться.

Напомним, горожане уже рассказывают о последствия оттепели. «Горный ручей» заметили на улице Промышленности.

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