Поезд сообщением «Бишкек-Самара» продолжил движение после столкновения с локомотивом в Казахстане

Состав был задержан из-за столкновения маневрового локомотива с тепловозом поезда. Фото: МЧС Республики Казахстан

В воскресенье, 5 марта, произошло ЧП на западе Казахстана, где пассажирский поезд №317 сообщением «Бишкек-Самара» сошел с рельсов. Стало известно, что после аварии он продолжил движение.

— В 16:55 со станции Биршогир Актюбинской области пассажирский поезд отправился до пункта назначения. На время задержки пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками, — сообщили в пресс-службе АО «НК «ҚТЖ».

Напомним, состав был задержан из-за столкновения маневрового локомотива с тепловозом поезда. В это время внутри поезда находилось более 200 человек. Пострадавших в результате произошедшего нет. На время устранения последствий аварии пассажиров разместили в других вагонах поезда.

На место ЧП сразу направили вертолет Казавиаспас, спасательные подразделения и восстановительный поезд. Для установления причин произошедшего работает специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ».

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