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НовостиОбщество6 марта 2023 8:40

Участок площадью 4,87 га в Октябрьском районе пустят с молотка в Самаре

Территорию определили под комплексное развитие
Анастасия ФИЛАТОВА
Вместо старого жилья в квартале построят новые современные дома

Вместо старого жилья в квартале построят новые современные дома

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре планируют застроить новым жильем крупный участок в районе Телецентра. Речь идет о территории, расположенной в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой в Октябрьском районе.

Площадку в 4,87 га хотят отдать под комплексное развитие. На минувшей неделе департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение о проведении аукциона на право заключения соответствующего договора. Начальная цена участка составит 4,23 млн рублей, шаг аукциона – 211,7 тысячи рублей.

Напомним, в рамках комплексного развития территории предусмотрен снос старых построек. Демонтировать планируется 14 домов на улице 8-й Радиальной. Все они были возведены в 1950-1960-х годах. Кроме того, снести могут нежилые здания и гаражи на улицах 8-й Радиальной и Тихвинской.

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