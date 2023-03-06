Фасад новостройки-многоэтажки осыпался на ул. Гидротехнической в Тольятти

Дом еще не сдали, а он уже начал разрушаться / Фото: vk.com/tlt_01

В Самарской области у новостройки, которую еще не сдали в эксплуатацию, осыпался фасад. ЧП произошло на улице Гидротехнической в Тольятти. Очевидцы опубликовали фото в соцсетях 3 марта 2023 года.

По словам местных жителей, фасадные конструкции сорвало со стены дома во время сильного ветра. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, это уже не первое происшествие с этим домом. В мае 2019 года там едва не рухнул башенный кран. Из-за шквалистого ветра он съехал колесом с рельсы. Пришлось даже эвакуировать жителей соседнего дома. Через некоторое время кран вернули на прежнее место.

В январе 2022 года дом на улице Гидротехнической, который возводило ООО «ПСК «Радиал», передали в фонд защиты прав дольщиков. В отношении застройщика тогда инициировали процедуру банкротства. Насколько известно, объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

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