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НовостиОбщество6 марта 2023 10:44

Дом с атлантами и дом журналиста и литератора взяли под охрану в Самаре

Опубликованы приказы регионального УГООКН
Анастасия ФИЛАТОВА
Охранные обязательства утвердили в отношении особняков Зеленко и Шихобаловых / Фото: УГООКН Самарской области

Охранные обязательства утвердили в отношении особняков Зеленко и Шихобаловых / Фото: УГООКН Самарской области

В Самаре взяли под охрану еще два старинных здания, которые являются объектами культурного наследия народов России. Это памятники истории и культуры на улице Самарской, 179а и на улице Венцека, 55. Соответствующие приказы выпустило УГООКН Самарской области.

Так, утвердили предмет охраны в отношении особняка А.У. Зеленко на улице Самарской. Здание было построено в 1903 году. Сейчас в нем располагается дом журналиста и литератора.

Кроме того, взяли под охрану особняк Шихобаловых на улице Венцека, построенный в 1890-е годы. Он известен как дом с атлантами. Сейчас в здании расположен областной художественный музей.

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