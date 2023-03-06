В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о сальмонелле в самарском хлебе

В надзорном ведомстве сообщили, что в магазины не поступала продукция с опасными сюрпризами Фото: Игорь НОВИКОВ

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о продаже в самарских магазинах хлеба с кишечной палочкой, сальмонеллой и золотистым стафилококком. В ведомстве заявили, что в новостях, опубликованных ранее СМИ, были допущены неточности.

- Удельный вес проб хлебобулочных и кондитерских изделий, которые не соответствовали гигиеническим нормам, составил 1,6%. Золотистый стафилококк, сальмонелла или плесневые грибы в продукции обнаружены не были, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Самарской области.

По данным ведомства, в исследуемом хлебе нашли превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и бактерий группы кишечных палочек (колиформы). Они относятся к санитарно-показательной группе микроорганизмов, которые являются представителями нормальной микрофлоры. В надзорном органе отмечают, что несоответствия выявили в пробах кондитерских изделий, которые проверяли в рамках производственного контроля. Эта продукция на поступала в магазины региона.

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