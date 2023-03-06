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НовостиОбщество6 марта 2023 14:32

В Самарской области свяжут новым мостом два исторических поселения

Дорожники отремонтируют мост через реку Чапаевку в Волжском районе
Евгений ЕГОРОВ
Мост через реку Чапаевку в Сухой Вязовке обновят полностью. Фото: администрация с.п. Сухая Вязовка

Мост через реку Чапаевку в Сухой Вязовке обновят полностью. Фото: администрация с.п. Сухая Вязовка

В Волжском районе начат ремонт моста через реку Чапаевка на территории сельского поселения Сухая Вязовка. В настоящее время уже перекрыта половина мостового перехода.

- Искусственное сооружение, расположенное на 11-м км автомобильной дороги Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет, связывает два исторических поселения Березовый Гай и Сухую Вязовку, обеспечивает проезд к школе, сельской администрации, Дому культуры и объекту культурного наследия - старинной церкви Димитрия Солунского, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

90-метровый мост будет полностью обновлен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Самаре в 2023 году отремонтируют улицу Демократическую на всем протяжении от Волжского шоссе до улицы Ново-Садовой.