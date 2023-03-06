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НовостиОбщество6 марта 2023 15:30

Самарцы раскритиковали проект строительства высоток у Самарской площади

На общественных слушаниях более 50 жителей Самары высказалось против строительства
Евгений ЕГОРОВ
Строительство высоток у Самарской площади вдохновляет не всех горожан

Строительство высоток у Самарской площади вдохновляет не всех горожан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли общественные слушания по поводу проекта застройки высотными домами квартала возле Самарской площади. Речь об участке, ограниченном улицами Ульяновской, Галактионовской, Ярмарочной и Самарской.

Как следует из документа, опубликованного на сайте администрации Самары, жители высказали опасения, что появление многоэтажных домов увеличит нагрузку на районную поликлинику и близлежащие детские сады. Также, по мнению горожан, проектом предусмотрено недостаточное для такого количества квартир число парковочных мест.

По результатам подсчета голосов против проекта застройки высказался 51 житель Самары, «за» - 85 человек. Слушания признаны состоявшимися.

По данным кредитных организаций, в феврале 2023 года по России в 1,5 раза по сравнению с январем вырос рынок ипотеки.