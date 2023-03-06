Самарский губернатор Дмитрий Азаров предложил использовать в такси только отечественные автомобили

Самарский губернатор предложил использовать в такси отечественные авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российских таксопарках должны использоваться только отечественные автомобили. С такой идеей выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Предложение прозвучало на встрече главы самарского региона с депутатами Госдумы.

По словам Азарова, эта идея прорабатывается регионом совместно с АО «АВТОВАЗ» и комитетом Советом Федерации по экономике.

- Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АВТОВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров, - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров попросил у парламентариев поддержки в продвижении законопроекта.

- Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов, - заявил глава самарского региона.