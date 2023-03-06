Стали известны причины ДТП с пассажирским автобусом 34-го маршрута в Самаре

За рулем автобуса находился 64-летний водитель. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ГУ МВД России по Самарской области рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом на улице Мичурина в Самаре. ЧП произошло в вечером 6 марта 2023 года, а 21.10.

За рулем автобуса, по данным ведомства, находился 64-летний водитель. Он, не справившись с управлением, допустил наезд на световую опору напротив дома номер 46 по улице Мичурина. Среди 20 человек, находившихся в салоне автобуса, пострадала 76-летняя пенсионерка. Ее оперативно доставили в больницу имени Пирогова, благо она находится совсем рядом с местом происшествия.

- Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время затора на дороге нет, проезд свободный, - сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.