Перевозчиков на коммерческие маршруты № 92 и 207 ищут в Самаре

Перевозчиков на два коммерческих маршрута должны найти в течение марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили конкурс по выбору новых перевозчиков на два коммерческих маршрута: № 92 «Ул. Калининградская – площадь Памяти» и № 207 «Завод «Экран» – Хлебная площадь». Об этом говорится в документах на сайте городской мэрии.

Прием заявок на конкурс стартовал во вторник, 7 марта 2023 года. Документы от заинтересованных лиц будут принимать в течение двух с половиной недель. Итоги подведут 27 марта 2023 года.

Согласно документам, на маршруте № 92, протяженность которого составит 15,65 км, должно быть 20 автобусов. Начало движения – в 6:40, окончание – 22:00. Интервал – 10-20 минут.

На маршруте № 207 предполагается 30 автобусов. С 1 мая по 30 сентября его протяженность будет составлять 23,6 км (в этот период маршрутка будет курсировать вдоль набережной), а с 1 октября до 30 апреля – 19,8 км. Начало движения – 5:15, окончание – 22:00. Интервал – 8-15 минут.

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