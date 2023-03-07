Щит для прокладки тоннеля метро поступит в Самару в апреле 2023 года

Разработку стартового котлована на Полевой планируют завершить до 1 апреля Фото: администрация Самары

Стало известно, как продвигается строительство станции метро «Театральная» в Самаре. В городе завершают разработку стартовых котлованов и готовятся к приему щита. Он должен поступить весной.

– В старой части Самары специалисты готовят конструкцию («обойму»), которая в будущем облегчит тоннелепроходческому комплексу вход в породу. Начало поставки из Москвы комплектующих щита ожидается к началу апреля. Сейчас поставщик определяется со способом подвоза – по ж/д дороге или автотрассам, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

После сборки щит опустят в стартовый котлован на улице Галактионовской, и он начнет прокладку тоннеля в направлении станции метро «Алабинская». Работы в обратном направлении стартуют немного позднее. Отметим, что котлован на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой готов на 85%. Его разработку планируется завершить до 1 апреля 2023 года.

Напомним, с 4 марта до 31 августа 2023 года в Самаре из-за строительства метро перекрыли движение на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Ограничение коснулось только автомобилистов. Между тем, на время работ приостановили трамвайное сообщение по улице Фрунзе и на участке улицы Венцека от Чапаевской до Фрунзе.

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