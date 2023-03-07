В курице – сальмонелла: в Тольятти будут судить повара, из-за которого 45 человек отравились роллами

Сотрудники кафе приготовили роллы из некачественных ингредиентов. Фото: Следственный комитет

В Самарской области под суд отправится старший повар, по вине которого 45 человек отравились роллами в Тольятти. Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение.

— В ходе исследования в курином филе, которое использовалось для приготовления, были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, которые привели к заболеванию клиентов, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, в июне 2022 года старший повар кафе «Кусай» нарушил санитарно-гигиенические нормы. Под его руководством сотрудники кафе, не прошедшие полный медицинский осмотр, приготовили роллы из некачественных ингредиентов, не имеющих данных о времени изготовления.

В результате этого произошло массовое отравление более 45 жителей Тольятти, среди пострадавших оказалось и 17 детей. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК и прокуратура начали проверку после массового отравления роллами в Тольятти

Стационарное лечение сейчас проходят 16 человек (подробности)

Сеть доставки еды прокомментировала массовое отравление роллами в Тольятти

Кафе, откуда горожанам привезли опасные блюда, временно закрыли (подробности)

Пострадали 38 человек: СК возбудил уголовное дело после массового отравления роллами в Тольятти

СК возбудил уголовное дело после отравления 38 человек роллами в Тольятти (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.