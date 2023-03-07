Самарцам рассказали, какую погоду ждать 8 марта 2023 года

В городе ожидается небольшой снег с дождем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какая погода будет 8 марта 2023 года. Аналитики изучили данные метеонаблюдений.

По информации «Яндекс Погоды», в праздничный день жителей областной столицы ожидается небольшой снег с дождем. Осадки будут идти весь день. Температура воздуха при этом составит 0 градусов. Ближе к ночи отметка столбика термометра опустить до -1 градуса. Скорость ветра от 3,5 до 4,5 метров в секунду.

Безоблачная погода будет только в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде. Напомним, специалисты рассказали, когда в городе ждать настоящую весну.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал