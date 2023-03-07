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НовостиОбщество7 марта 2023 12:03

Самарцам рассказали, какую погоду ждать 8 марта 2023 года

Синоптики предоставили данные исследований
Алена ПРОВКИНА
В городе ожидается небольшой снег с дождем

В городе ожидается небольшой снег с дождем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какая погода будет 8 марта 2023 года. Аналитики изучили данные метеонаблюдений.

По информации «Яндекс Погоды», в праздничный день жителей областной столицы ожидается небольшой снег с дождем. Осадки будут идти весь день. Температура воздуха при этом составит 0 градусов. Ближе к ночи отметка столбика термометра опустить до -1 градуса. Скорость ветра от 3,5 до 4,5 метров в секунду.

Безоблачная погода будет только в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде. Напомним, специалисты рассказали, когда в городе ждать настоящую весну.

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