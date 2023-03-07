В МЧС рассказали подробности пожара в доме на ул. Белорусской в Самаре

В доме горели балконы на 8 и 9 этажах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности пожара на улице Белорусской, 131 в Куйбышевском районе Самары. Детали происшествия рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

– Вызов на пульт дежурного поступил в 14:20. Прибывшие на место подразделения установили, что происходило горение на двух балконах 8-го и 9-го этажей многоквартирного дома, – сообщили в пресс-службе оперативного ведомства.

Площадь пожара составила 30 кв. м. На месте работали 30 человек и 11 единиц техники. Локализовать возгорание им удалось в 14:41, а полностью потушить – в 14:56. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причина происшествия пока неизвестна. Ее еще предстоит установить специалистам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.