Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 13:11

В Самарской области уровни воды в реках ожидаются выше нормы

В регионе прогнозируют опасное половодье
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается половодье

В регионе ожидается половодье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты составили прогноз весеннего половодья в реках. Уровни воды ожидаются выше нормы.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», на территории региона местных жителей предупредили об опасном половодье. Уровень воды на реках ожидаются выше нормы на 25-170 сантиметров. При этом, синоптики предупреждают, что достижение опасных значений будет на реке Самара.

При заторе, прорывах и затоплении дамб возможно подтопление сел, находящихся в пониженных местах. Напомним, специалисты также рассказали, какой будет погода 8 марта 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал