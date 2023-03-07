В Самарской области уровни воды в реках ожидаются выше нормы

В регионе ожидается половодье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты составили прогноз весеннего половодья в реках. Уровни воды ожидаются выше нормы.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», на территории региона местных жителей предупредили об опасном половодье. Уровень воды на реках ожидаются выше нормы на 25-170 сантиметров. При этом, синоптики предупреждают, что достижение опасных значений будет на реке Самара.

При заторе, прорывах и затоплении дамб возможно подтопление сел, находящихся в пониженных местах. Напомним, специалисты также рассказали, какой будет погода 8 марта 2023 года.

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