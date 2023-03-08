В Минтрансе назвали причину запрета оплаты проезда безналом в самарских маршрутках

Оплата проезда через онлайн-перевод не предусмотрена действующим законодательством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, почему в некоторых маршрутках Самары перестали принимать оплату проезда через онлайн-перевод. На это ранее пожаловались жители Крутых Ключей, которые ездят на коммерческом автобусе № 396.

- Помогите решить проблему. Маршрут № 396 прекратил брать плату переводом с карты на карту. Водители объясняют это тем, что им запретило руководство. Как нам уезжать? Наличка не всегда бывает, - написала жительница микрорайона в соцсетях, обращаясь к чиновникам.

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта и автодорог Самарской области. Как выяснилось, оплату проезда через онлайн-перевод запретили из-за требований налоговых органов. В ведомстве объяснили, что такая форма оплаты не предусмотрена действующим законодательством.

- Обязанность обеспечить возможность оплаты проезда безналичным способом не предусмотрена действующим законодательством. Но мы ведем работу с перевозчиками по внедрению систем безналичной оплаты проезда в работу общественного транспорта, - отметили в Минтрансе Самарской области.

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