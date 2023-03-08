Частный дом и надворные постройки горели в Советском районе Самары 7 марта 2023 года

Пожарные потушили возгорание в течение получаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 7 марта 2023 года, в Советском районе Самары произошел серьезный пожар. В Балхашском проезде, 19 загорелись частный дом и надворные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 18:03. Установлено, что горели частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 80 кв. м, - рассказали в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работали 42 человека и 10 единиц техники. Пожарные потушили возгорание в 18:40. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, вчера днем также произошел пожар на улице Белорусской, 131 в Самаре. Там происходило горение на балконах 8-го и 9-го этажей. Пламя быстро потушили.

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