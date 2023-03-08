Благотворительный концерт «Вместе — к Победе» прошел в ОДО в Самаре

Виктория Цыганова встретилась с женами участников спецоперации / Фото: общественная палата РФ

В Самаре прошел благотворительный концерт певицы Виктории Цыгановой «Вместе — к Победе!». Артистка выступила на сцене окружного Дома офицеров перед участниками СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в госпиталях региона, и членами их семей. Мероприятие состоялось при поддержке комитета семей воинов Отечества и общественной палаты Самарской области.

Целями концерта стали поддержка бойцов СВО и их близких, поднятие патриотического духа и улучшение эмоционального состояния. Как ранее писала «КП-Самара», организаторы специально пригласили в областную столицу Викторию Цыганову. Выбор пал именно на нее, потому что песни артистки отражают всю широту русской многонациональной души.

Певица уже на протяжении девяти лет поддерживает народ Донбасса. Она регулярно помогает нуждающимся — собирает гуманитарную помощь и посещает ЛДНР. Также исполнительница хитов СВО «Огонь перемен» и «Давай, Донбасс, огня!» регулярно выступает перед военнослужащими.

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