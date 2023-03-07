Надели кители мужей и встали единым строем: в Самаре жены военных устроили флешмоб на концерте Вики Цыгановой

Жены героев надели кители мужей на концерте в Самаре. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Переполненный концертный зал. Зрители в ожидании представления. Наши, самарские, женщины в первых рядах, облаченные в военные кители своих мужей. 6 марта в ОДО состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества и в преддверии Международного женского дня. Главной гостьей стала певица Вика Цыганова. Мероприятие посетили военнослужащие, проходящие реабилитацию после ранений в санаториях Самарской области, члены семей мобилизованных, жены военнослужащих и дети, вдовы погибших героев.

- В честь Дня защитница Отечества и в преддверии Международного женского дня, совместно с Самарской общественной палатой и Комитетом семей воинов Отечества мы организовали концерт Вики Цыгановой. Почему она? Да потому что ее песни отражают всю широту русской многонациональной души, - поделился Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги.

«Концерт нас объединил»

- Сегодняшний день удивительный: мы собрали как военнослужащих, так и их семьи, чтобы поздравить женщин с наступающим праздником. Особые слова благодарности хочется выразить тем ребятам, которые находятся здесь в Самаре, которые совсем недавно вернулись из зоны СВО и проходят у нас реабилитацию. Их хотелось бы поздравить уже с прошедшим Днем защитника Отечества, потому что само понятие «Защитник отечества» сейчас приобретает совсем другой смысл: раньше мы на словах поздравляли наших дорогих мужчин, а сейчас это подкрепляется не словом, а делом. Они, действительно, защищают отечество, а мы, как женщины, стараемся окружить их любовью и заботой, чтобы им было там спокойно, чтобы не болела душа за их милых женщин, которые остались здесь, в нашем городе, - Елена Лапушкина, глава городского округа Самара.

Единением зрителей буквально была пропитан зал. Атмосфера невероятная: в один момент зал загорелся огнями, все зрители включили фонарики на телефонах и синхронно качались, в такт песне.

- Для нас очень важно быть едиными и сегодняшний концерт объединяет! Мы очень благодарны организаторам - Российским железным дорогам, Вике Цыгановой, а также Общественной палате Самарской области за этот праздник для семей военнослужащих. В преддверии 8 марта важно проводить подобные мероприятия, для того чтобы объединяться и поддерживать друг друга. Одной ждать очень тяжело, но когда мы вместе, нам проще и легче переживать, - отметила жена командарма, автор проекта «Жены героев» Екатерина Колотовкина.

Зал был полон Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Флешмоб жен военных

Перед выходом Вики Цыгановой весь зрительский зал встал, чтобы поаплодировать бойцам, проходящим реабилитацию в Самаре. Выступление российская артистка начала с воодушевляющих слов.

- Я думаю, что справедливость есть, и я желаю вам всем веры, надежды, любви, никогда не отчаиваться и не падать духом.

Вика Цыганова спела любимые песни Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

На протяжении всего концерта люди не прекращая хлопали, подпевали, а кто-то даже растрогался и пустил слезу. В ходе выступления было запланировано проведение флешмоба - жены военных надели кители своих мужей и одновременно встали во время песни «Снегири». Вслед за нашими женщинами, встали почетные гости, а затем все зрители.

- Каждый человек понимает, что время перемен наступило. Наша русская душа требует света, мы не хотим быть потребителями. Ни одна страна в мире, не имеет такого опыта исторического проживания разных народов на одной территории, и этим опытом мы щедро делимся. Сегодня в Самаре зал был потрясающим: я почувствовала, как люди истосковались по хорошей музыке, по правильному хорошему слогу, по душе, которую пытались опустить ниже плинтуса. Русский человек - это гордый человек, у которого есть прекрасное чувство достоинства, уважения не только себя, но и других людей. Я счастлива, что у нас был такой концерт! Наш народ - бесценный дар, который несет божественный свет, - поделилась своими мыслями Вика Цыганова.