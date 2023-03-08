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НовостиОбщество8 марта 2023 18:10

Густой туман накроет Самарскую область вечером 8 марта 2023 года

Видимость на дорогах региона ухудшится до 500 метров
Анастасия ФИЛАТОВА
Туман ожидается в регионе в ближайшие 1-3 часа

Туман ожидается в регионе в ближайшие 1-3 часа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Перед сильным ветром, который ожидается в ночь на четверг, 9 марта 2023 года, регион накроет густой туман.

— В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается туман. Видимость ухудшится до 500 метров и менее. Такая погода сохранится до конца ночи и утром 9 марта 2023 года, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает автомобилистов быть осторожнее. Водителей просят соблюдать ПДД и не совершать резких маневров — обгонов, перестроений, опережений. Аккуратность на дороге следует проявить не только из-за тумана, но и из-за прогнозируемых синоптиками мокрого снега и дождя.

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