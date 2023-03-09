Новую школу в Волгаре Куйбышевского района Самары построят до конца 2023 года

Учебное заведение на 1100 мест построят в рамках концессионного соглашения. Фото: министерство строительства Самарской области

В Куйбышевском районе Самары новую школу в 14-м квартале микрорайона Волгарь построят до конца 2023 года. Всего на территории региона запланировано строительство 6 образовательных учреждений.

— Четыре школы будут возведены в рамках концессии. На данный момент в микрорайонах «Южный город» и «Волгарь», в Тольятти и Ставропольском районе активными темпами ведутся строительно-монтажные работы, — сообщили в министерстве строительства Самарской области.

Так, в Волгаре учебное заведение на 1100 мест построят в рамках концессионного соглашения с ООО «Прошкола». В дальнейшем школу передадут в собственность города.

Помимо этого, в планах властей заключить два концессионных соглашения с целью строительства школ в Самаре и Тольятти, а в Сызрани в ближайшее время начнутся работы по возведению школы на 1500 мест.

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