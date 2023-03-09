Численность штата работников сократят на РКЦ «Прогресс» в Самаре

Точечное сокращение сотрудников завода планируется провести до 5 мая 2023 года Фото: Архив "КП"

В Самаре сократят численность штата работников РКЦ «Прогресс». Точечные увольнения планируется провести до 5 мая 2023 года. Об этом сообщили представители предприятия.

В ракетно-космическом центре отмечают, что сокращение штата позволит заводу стать эффективнее с экономической точки зрения и оптимизировать расходы. Этот процесс будет проведен в рамках ТК РФ, пишет 63.ру. На предприятии сообщили, что большинство увольняющихся расторгает договоры по соглашению сторон. Сотрудникам, которые имеют необходимые компетенции, предложили другие вакансии. Массовое сокращение работников не планируется. По крайней мере, в 2023 году.

Напомним, в начале года глава «Прогресса» Дмитрий Баранов сообщил, что на предприятии трудятся около 15 тысяч человек, в том числе примерно 500 сотрудников Байконурского филиала. Ранее завод покинули 10 работников. Они отправились на СВО в качестве добровольцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал