Ветер до 20 м/с продолжит бушевать в Самарской области ночью и днем 10 марта 2023 года

Конец рабочей недели обещает быть ветреным и дождливым Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самарской области вновь предупреждают об ухудшении погоды. В конце рабочей недели в регионе продолжат бушевать сильный ветер и дождь. Объявлен желтый уровень опасности.

- Ночью и днем в пятницу, 10 марта 2023 года, местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы достигнут 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ночные часы в губернии будет идти небольшой дождь. Температура воздуха составит -2...+3 градуса. Днем интенсивность осадков местами может увеличиться до умеренных. Столбик термометра поднимется до +2...+7 градусов. ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее на улицах. Это касается как пешеходов, так и автомобилистов.

Напомним, утром в четверг, 9 марта 2023 года, Самара оказалась во власти непогоды. Из-за дождя затопило пути на улице Ново-Садовой. Образовалась пробка из трамваев. Составы стояли в оба направления около двух часов. Сейчас специалисты пытаются устранить потоп.

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