Потоп на путях парализовал движение трамваев у ТЦ «Пирамида» в Самаре утром 9 марта 2023

Пробка из трамваев № 5, 7, 22, 24 образовалась с 6:48 до 8:43 / Фото: vk.com/deptrassamara

На Самару вновь обрушился сильный дождь. Из-за этого утром в четверг, 9 марта 2023 года, затопило трамвайные пути на улице Ново-Садовой. Вода скопилась в районе ТЦ «Пирамида», что стало причиной образования пробки из составов.

- В связи со скоплением воды на путях у ТЦ «Пирамида» с 6:48 до 8:43 образовался простой трамваев №№ 5, 7, 22 и 24. Сейчас движение восстановлено в оба направления. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в департаменте транспорта Самары, попросив горожан учитывать погодные условия и заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, это уже не в первый раз, когда затапливает пути на улице Ново-Садовой. Рельсы ушли под воду в начале прошлой рабочей недели, когда на город обрушились мокрый снег с дождем. Один из трамваев застрял в луже на Барбошиной поляне. Воды было так много, что люди не могли выбраться из вагонов. Позднее стало известно, что непогода вывела из строя несколько составов. Их отправили на ремонт.

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