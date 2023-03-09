Самару накроет сильная магнитная буря 15 марта 2023 года

Жители могут столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь ожидается сильная магнитная буря 15 марта 2023 года. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день самарцы могут почувствовать ухудшение самочувствия, головную боль, слабость, также может снизиться внимание и работоспособность, появится сонливость. Жителям рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 10 марта ветер усилится до 20 метров в секунду.

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