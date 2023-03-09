Дмитрий Азаров обсудил с начальником Самарской таможни планы работы ведомства на 2023 год

Глава региона поздравил Александра Архипова с назначением на пост начальника Самарской таможни Фото: правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с новым начальником Самарской таможни. Эту должность в конце февраля 2023 года занял Александр Архипов. Глава региона поздравил его с назначением и пожелал успехов на новом посту.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Александр Архипов обсудили итоги работы таможни за прошлый год и ключевые задачи на 2023-й. По словам главы ведомства, в 2022 году было возбуждено 1755 дел об административных нарушениях и 11 уголовных дел. Семь человек привлекли к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, контрабанду денег и сильнодействующих веществ. Также было взыскано более 23 млн рублей штрафов. Это в три раза больше, чем в 2021-м.

Александр Архипов отметил, что главные задачи ведомства на этот год — усиление контроля за ввозом и оборотом товаров, соблюдение сроков и первоочередный порядок оформления продукции оборонно-промышленных предприятий, поддержка бизнеса (как при импорте, так и при экспорте).

— Сегодня мы работаем в особой ситуации. Существенно возросло количество вызовов и угроз. В связи с этим на работников таможни ложится дополнительная нагрузка и ответственность, — сказал Дмитрий Азаров и выразил уверенность, что ведомство продолжит справляться со всеми поставленными задачами. Также губернатор подчеркнул, что власти региона всегда готовы оказать со своей стороны поддержку.

Напомним, Александр Архипов работает в таможенных органах около 30 лет. Ранее он уже возглавлял Самарскую таможню. Он руководил ведомством с 2011 по 2013 год.

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