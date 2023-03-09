В Самаре поймали бродячих собак, которые держали в страхе школьников в п. Шмидта

Всех пойманных взрослых собак ждет стерилизация, а щенкам найдут хозяев / Фото: ветеринарный центр "ФлагманВет"

В Самаре подрядчик по отлову бродячих собак провел очередные рейды в поселке Шмидта (Запанской). Ловцы проверили адреса, на которые жаловались местные жители, и забрали оттуда безнадзорных животных. Об этом сообщили представители ветеринарного центра «ФлагманВет».

Так, специалисты поймали собак, которые держали в страхе учеников поселковой школы. Четвероногих нашли в доме на улице Ярославской, который оказался заброшен после пожара. Ловцы забрали оттуда двух взрослых особей.

Из заброшенного дома на улице Набережная реки Самара вывезли еще трех собак. На них жаловалась одна из местных жительниц. Женщина устала слушать круглосуточный вой и лай. Кроме того, бродячие животные не давали ей выйти из дома.

Несколько раз специалистам пришлось выезжать в дом на улице Надъярной, 25. Они отловили там 16 щенков и взрослых самок, которые охотились на соседских кошек. В ветцентре отмечают, что все взрослые животные пройдут стерилизацию и будут привиты, а малышам постараются найти хозяев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голодных щенков спасли из старого сарая на даче на окраине Самары

Четверых малышей и двух взрослых собак прикормил пенсионер, который недавно умер (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал