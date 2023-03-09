В Самаре приступили к плановой подготовке к паводку

В колодцы часто сбрасывают мусор. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты компании начали плановую подготовку к паводку. Ресурсники обеспечат бесперебойную работу системы водоснабжения.

По информации «РКС-Самара», представители компании отмечают, что уже сейчас на ГОКС поступает на 30 тысяч кубометров больше, чем обычно. Помимо этого, работники зафиксировали двойное увеличение твердого мусора, который попал в ливневую канализацию вместе с талой водой.

Гражданам напоминают, что не стоит сбрасывать в колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды. Напомним, в регионе в период половодья уровни воды ожидается выше нормы.

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