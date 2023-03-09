Здание самарского энергетического колледжа включили в реестр объектов культурного наследия

Здание внесли в реестр объектов культурного наследия

В Самаре здание энергетического колледжа включили в реестр объектов культурного наследия. Теперь на участке нельзя проводить ремонт, проводить перестройку без особого разрешения.

Согласно опубликованному приказу управлению госохраны, на улице Самарской еще одно здание признали объектом культурному наследия. Теперь дом должен быть в первозданном виде. Представителям и работникам нельзя менять декор главного фасада и стану.

Раннее педагоги переживали за судьбу учебного заведения. Учеников могли выселить из здания, отправив студентов учиться на окраину. Также в январе 2023 года объект не хотели вносить в реестр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал