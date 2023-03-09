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НовостиОбщество9 марта 2023 16:17

В Самаре вновь остановились трамваи из-за глубоких луж

На участок прибыли специалисты
Алена ПРОВКИНА
Трамваи снова остановились из-за луж

Трамваи снова остановились из-за луж

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре местные жители вновь рассказали о застое трамваев. В областной столице движение общественного транспорта остановили из-за глубоких луж.

Судя по предоставленным кадрам редакции «КП-Самара», на остановке общественного транспорта «Пирамида» вновь остановились трамваи. Из-за температурных скачков в областной столице улицы залила вода. Очевидцы подчеркивают, что на участок специалисты пригнали спетехнику. Воду откачивали насосом.

Напомним, утром 9 марта 2023 года вода также затопила трамвайные пути у ТЦ «Пирамида». Из-за этого в городе образовалась пробка из подвижных составов.

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